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На Генассамблее ООН обсудят ситуацию на временно оккупированных территориях Украины

Против включения этого вопроса в повестку дня выступили РФ, Беларусь, Сирия и еще 10 стран.


Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

«Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», – говорится в сообщении на официальной странице П. Порошенко в соцсети «Фейсбук» в пятницу вечером.

«Это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе», - подытожил президент Украины.

Как указано на странице постоянного представительства Украины при ООН в «Фейсбуке», данное решение было принято большинством: «за» – 68, «против» – 13. При этом против включения в повестку дня пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» выступили: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия и Венесуэла.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что есть «четкий сигнал от государств-членов ООН по поддержке позиции Украины о мирном урегулировании конфликта с Россией». «Продолжение пренебрежения Россией Устава ООН неизбежно приведет к полной изоляции2, - уверен он.

По словам В.Ельченко, включение этого пункта позволит более эффективно использовать инструменты ООН в контексте усилий в целях противодействия российской вооруженной агрессии и ускорения деоккупации АР Крым и г.Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Планируем инициировать рассмотрение ситуации на временно оккупированных украинских территориях во всех его измерениях, в частности в политическом, вопросе безопасности, гуманитарном, экономическом, социальном, правозащитном, гендерном и других. Решение Генассамблеи закладывает фундамент для результативного визита делегации во главе с президентом Украины в штаб-квартиру ООН на следующей неделе», - указал постпред Украины при ООН.


Интерфакс-Украина

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22 Сентября 2018 11:27

 

 

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