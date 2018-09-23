Одеський активіст Олег Михайлик, на якого було скоєно замах, прийшов до тями

Стан пораненого в суботу в Одесі лідера міського осередку партії «Сила людей» Олега Михайлика стабілізувався, йому надано охорону.

Про це повідомив радник глави управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі каналу «112 Україна» у неділю зранку, пише Українська правда.

«Лікарі боролися за його життя практично всю ніч. Станом на 8:30 він прийшов до тями і, в принципі, його стан вже стабільний», - сказав Форостяк.

Водночас, за його словами, куля продовжує перебувати в грудній частині тіла активіста.

«За інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, коли його стан буде стабільний», - зазначив представник поліції.

Він додав, що Михайлик втратив багато крові в результаті внутрішньої кровотечі.

Форостяк також повідомив, що йому надано охорону в лікарні.

За фактом нападу на нього відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК (замах на вбивство).

Відповідаючи на питання, до якої версії замаху на Михайлика схиляється слідство, Форостяк сказав: «Розглядаються всі версії, немає основної – починаючи від побутової й закінчуючи його громадською діяльністю».

У суботу в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила людей».

У партії вважають, що до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов.