Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 24 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 23 вересня, ситуація в районі проведення операції загострилася, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 35 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 13 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне, Майорськ, Піски, Авдіївка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне та Майорськ. Опорні пункти наших військ біля Луганського та Новолуганського противник також накривав вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цих двох населених пунктів на Світлодарському напрямку окупанти застосували важке озброєння найбільше – 10 разів. Крім того, позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового були обстріляні з озброєння БМП.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще чотирьох поранено.

Від початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, в тому числі – із важкого озброєння. Так, опорні пункти наших військ поблизу населених пунктів Кримське та Широкине окупанти обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по захисниках Південного здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».


"ОБКОМ"

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24 Сентября 2018 08:03

 

 

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