Суд визнав Луценка персонажем безкоштовної реклами

Активісти програли суд щодо законності демонстрації рекламних роликів про діяльність генерального прокурора Юрія Луценка.

Як повідомляє Центр протидії корупції, Окружний адмінсуд у понеділок відмовив організації у задоволені позову.

«Суд визнав сумнозвісну «рекламу Луценка» соціальною. Суддя Каракашьян вирішив, що статистику, наведену в ролику, перевірити неможливо», – зазначають активісти.

Водночас, вони стверджують, що отримали «офіційні дані, які в рази розходяться з озвученим на роликах з Луценком».

«Ми це так просто не залишимо. Будемо подавати апеляцію», – заявили в ЦПК.

Раніше Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження стосовно законності демонстрації на радіо і телебаченні роликів.

Повідомлялося, що ЦПК поскаржився на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення за те, що вона надала статус соціальної рекламі «Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість», де хвалять Луценка, і таким чином дозволила транслювати її безкоштовно.

Після цього у Генеральній прокуратурі заявили, що не мають відношення до виготовлення, замовлення та розповсюдження рекламних роликів щодо роботи відомства і не знають, хто їх замовляв.

Попри це журналісти оприлюднили дані, які говорять про причетність оточення генпрокурора до розповсюдження «соціальної реклами» про Юрія Луценка та його відомство.

В «1+1 media» зазначили, що ролики з рекламою діяльності Генпрокуратури транслювалися в ефірі телеканалу «1+1» за квотою соціальної реклами після відповідного листа від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Генеральна прокуратура заявила, що зверталася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням роз'яснити процедуру надання аудіовізуальним матеріалам статусу соціальної реклами.

Пізніше громадська організація «Українська антикорупційна асоціація» заявила, що є ініціатором створення відео- та аудіороликів присвячених діяльності Генеральної прокуратури.