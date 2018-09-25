Двоє військових постраждали внаслідок розриву міномета «Молота»

Двоє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив агентству Інтерфакс-Україна представник прес-центру штабу ООС Олексій Тригуб.

«Інцидент стався в одній із військчастин у районі проведення ООС. Причини та обставини наразі з'ясовує слідча комісія», - сказав він агентству у вівторок.

Говорячи про стан постраждалих, О.Тригуб зазначив, що їх госпіталізовано.

«Їхній стан задовільний», - додав він.

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