Начальника следственного управления ГПУ Горбатюка обокрали

Начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, сотрудника Генпрокуратуры и полиции Киева обокрали в киевском парке.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в полиции Киева, в Деснянское райуправление полиции поступило заявление от С.Горбатюка, его подчиненного и сотрудника полиции Киева, что в раздевалке спортивного комплекса парка отдыха «Муромец», где они занимались, они выявили пропажу своих личных вещей: денег, документов, мобильных телефонов.

Инцидент произошел в понедельник вечером.

Как сообщил агентству начальник Деснянского райуправления полиции Александр Косовский, по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.