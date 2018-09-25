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Держдеп: США підтримують надання автокефалії УПЦ

Сполучені Штати Америки підтримують надання автокефалії Українській православній церкві. Про це йдеться у заяві прес-секретаря Державного департаменту США Хізер Нойерт.


У заяві зазначається, що Сполучені Штати поважають спроможність українських православних релігійних лідерів та послідовників мати автокефалію згідно з їхніми переконаннями.

«Сполучені Штати рішуче підтримують свободу віросповідання, включно із свободою учасників груп, управляти своєю релігією згідно з їх переконаннями та вільно сповідувати свою віру без урядового втручання», - йдеться у заяві.

За словами речниці, США поважають Вселенського Патріарха як голос релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу.

«Сполучені Штати продовжують незмінну підтримку України та її територіальної цілісності перед лицем російської агресії на сході України та російської окупації Криму. Ми також підтримуємо Україну, оскільки вона прокладає свій власний шлях і приймає власні рішення, зокрема щодо об’єднань, незалежно від зовнішнього втручання», - зазначають у заяві.


РБК-Україна

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25 Сентября 2018 20:39

 

 

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