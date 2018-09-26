Порошенко продає «Кузню на Рибальському»

Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському» вітчизняному покупцеві, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Фонд «Прайм ессетс кепітал», який управляє активами Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» вітчизняному покупцеві. В разі, якщо Антимонопольний комітет надасть згоду і будуть вирішені всі формальності, угоду підпишуть і реалізують», - написав С.Цеголко на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».

Також він нагадав, що в січні 2016 року П.Порошенко передав свій найбільший актив, компанію «Рошен», у довірчу власність Rothschild, світовій компанії з бездоганною репутацією. У квітні минулого року менеджмент «Рошен» закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. А в Криму Севастопольський морський завод був конфіскований окупантами.

«Ніяких «аграрних або крохмальних бізнесів в РФ», про які безпідставно і брехливо стверджують опоненти, у Петра Порошенка немає», - підкреслив С.Цеголко.