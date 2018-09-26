Там русский дух: после появления Порошенко глава МИД РФ удачно сравнил место пребывания россиян с туалетом

Главный российский дипломат очень точно обрисовал атмосферу, которую создает делегация РФ в ООН.

Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в сессии Генассамблеи ООН, ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации, сообщает корреспондент российского Коммерсанта.

Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России Сергея Лаврова. Войдя в предбанник у переговорной, господин Порошенко огляделся и, осознав, что он на «российской территории», покинул помещение. На вопросы российских СМИ он отвечать отказался, заявив, что все они «фейк-ньюс».

Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко: «Наверное, с туалетом перепутал».

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