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Новим логотипом – по старих вагонах: «Укрзалізниця» провела ребрендинг
Презентація оновленого логотипу для ЗМІ та громадськості відбудеться на Центральному залізничному вокзалі столиці 27 вересня.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці»:
«Що символізує оновлений логотип, як велась робота над новою айдентикою, коли новий лого з’явиться на рухомому складі, об’єктах інфраструктури, формі залізничників розкажуть учасники заходу: голова наглядової ради компанії Шевкі Аджунер, в.о. голови правління Євген Кравцов та директор креативної агенції Galagan Наталія Закашанська.
На першу колію вокзалу «Київ-Пасажирський» буде подано пасажирський та вантажний потяги, забрендовані новим логотипом, присутнім буде презентовано зразки брендованої продукції.
Початок заходу: об 11:00».
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