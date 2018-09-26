Новим логотипом – по старих вагонах: «Укрзалізниця» провела ребрендинг

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (5) Генеральна прокуратура (4) Національне антикорупційне бюро (23) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (0) Служба безпеки України (12) Головна військова прокуратура (1) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (94) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ