В отравленном Армянске завершились чрезвычайные каникулы

Школы в Армянске возобновили учебный процесс после «каникул», которые устроили российские власти Крыма в связи с экологической ситуацией в городе.

Об этом рассказал «глава администрации города» Василий Телиженко, сообщает Крым.Реалии.

«Учащиеся пошли в школы сегодня утром. Школы работают, все нормально. Обстановка в городе стабилизировалась. В понедельник прибыли 1570 детей и детей с родителями, во вторник – еще 1300 человек. Все дети вернулись в город», – сообщил он.

Накануне в Армянске отменили режим чрезвычайной ситуации.

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Власти Крыма заявили, что причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого «Крымским титаном», после жары и длительного отсутствия осадков.