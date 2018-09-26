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В НМУ імені Богомольця зникла документація, заблоковано виплати зарплат і стипендій

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.


В Національному медичному університеті імені Богомольця заблоковані виплати заробітної платні, стипендій і комунальних платежів, заявляють у Міністерстві охорони здоров’я. Згідно з повідомленням, з ректорату вищого навчального закладу зникли документи, без яких університет не може працювати належним чином, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначають у МОЗ, в НМУ продовжує працювати комісія, що перевіряє фінансово-господарську діяльність університету і контроль за ефективним використанням державного майна з 1 жовтня 2015 року по 18 вересня 2018 року.

«Комісія виявила, що у приміщенні ректорату НМУ відсутні документи, які регулюють роботу закладу – оригінал Статуту університету, оригінал та копії ліцензій на провадження освітньої діяльності, оригінал та копії сертифікатів на акредитацію, правила внутрішнього трудового розпорядку, документація стосовно захисту персональних даних працівників університету, накази про призначення, звільнення, переведення та відпустки, накази про встановлення надбавок та премій співробітникам, бюджетні запити та розрахунки до бюджетних коштів, річний план закупівель, протоколи засідань тендерного комітету - загалом відсутні більше трьох десятків ключових документів. Наразі їх місцезнаходження невідоме. Однак відсутність цієї документації фактично унеможливлює функціонування університету, господарську діяльність, у тому числі освітню», – повідомляє прес-служба міністерства.

В повідомленні додають, що призначений МОЗ виконувач обов’язків ректора Олександр Науменко звернувся до Національної поліції із заявою про зникнення документів.

Крім того, в МОЗ зазначили відсутність групи працівників структурних підрозділів університету на робочих місцях, зокрема співробітників бухгалтерії, юридичного та планово-фінансового відділів.

«Через злочинне свавілля екс-керівництва університету фактично уся фінансова діяльність закладу наразі зупинена. Управлінський хаос, спричинений діями представників старої корумпованої системи, призвів також до того, що Державна казначейська служба не приймає картки зі зразками підписів на право підпису фінансових документів», – повідомляють у МОЗ.

Сама Катерина Амосова напередодні заявила про тиск з боку комісії на співробітників університету, а позицію МОЗ щодо легітимності Науменка назвала «дезінформацією».

«Невизнання Амосової залишило МОЗу співпрацю з «в.о.» ректора Науменко на території будівлі ректорату, яка була покинута усіма проректорами і керівниками відділів. Заміна офіційної охорони і безконтрольний доступ до кабінетів зняли з них відповідальність за документи», – заявила екс-ректорка.

20 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Катерини Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

Міністерство звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу в 2017 році як незадовільну.


"ОБКОМ"

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26 Сентября 2018 15:26

 

 

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