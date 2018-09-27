Вступили в силу новые правила парковки автомобилей В Украине сегодня, 27 сентября, вступают в силу новые правила парковки автомобилей в соответствии с Законом «О внесении изменений в некоторых законодательных актах Украины о реформировании сферы парковки транспортных средств».

РБК-Украина приводит некоторые нововведения закона. В частности, закон предусматривает введение фото-, видеофиксации правонарушений - нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта, в частности, неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права. Обязательным является наличие не менее двух изображений транспортного средства, полученных из различных или противоположных ракурсов. «Режим фотосъемки (видеозаписи) предусматривает осуществление уполномоченным должностным лицом фото/видеофиксации обстоятельств нарушения правил остановки, стоянки или парковки транспортных средств, а именно: даты, времени (момента), места расположения транспортного средства по отношению к неподвижным объектам и/или географических координат, других признаков наличия состава административного правонарушения», - говорится в законе Информацию об эвакуации машины присылают на абонентский номер мобильной связи и на адрес электронной почты, указанные надлежащими пользователями или лицами, за которыми зарегистрированы транспортные средства, Автомобиль эвакуируют, если он: - поставлен на проезжей части в два и более ряда; - расположен в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, в том числе: на железнодорожных переездах; на трамвайных путях; на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в туннелях; на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении; - своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками; - расположен на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта; - расположен на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке; - препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации; - нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что он блокирует проезд по двум или более полосам движения. После задержания транспортного средства инспектор должен незамедлительно сообщить об этом в Нацполицию, с указанием времени и места, куда был эвакуирован автомобиль. «В случае причинения транспортному средству ущерба при его транспортировке и/или хранении причиненные убытки возмещаются за счет субъекта хозяйствования, предоставляющего такие услуги, и/или соответствующего страхового возмещения», - отмечают в законе. Постановление о наложении административного взыскания за правонарушение, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. Таким образом правоохранители не будут обязаны ждать водителя, как сейчас. Постановление присылают ответственному лицу в течение трех дней со дня его вынесения заказным письмом с уведомлением на адрес места регистрации (проживания) физического лица (местонахождения юридического лица). Возвращение транспортного средства осуществляют безотлагательно по обращению лица после уплаты штрафа и оплаты стоимости услуг по транспортировки и/или хранения транспортного средства. «Принятие инспектором по парковке денежных средств в наличной форме в счет оплаты стоимости услуг по парковке транспортных средств и/или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан», - говорится в законе.

"ОБКОМ" Версия для печати 27 Сентября 2018 09:08 Опубликовать Tweet





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