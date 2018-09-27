«Укравтодор» обшукують у 15 областях

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У повідомленні говориться:

«За погодження столичної прокуратури 27.09.2018 першому заступнику начальника Служби автомобільних доріг у Київській області повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило мільйонні збитки державі.

У ході слідства, що проводиться спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції у місті Києві та за оперативного супроводження СБУ, встановлено, що вказаний посадовець, діючи від імені Служби автомобільних доріг у Київській області, провів фінансово незабезпечені тендери на виконання будівельних робіт, а також підписав акти про їх виконання, завідомо знаючи про неможливість їх оплатити через відсутність коштів на рахунках Служби автомобільних доріг в Київській області.

Завдяки штучно створеній заборгованості підрядні організації у подальшому через суд стягнули з Служби автомобільних доріг інфляційні втрати та 3% річних на суму понад 4 млн гривень, завдавши збитки державному бюджету на зазначену суму.

За результатами слідства першому заступнику начальника Служби автомобільних доріг у Київській області оголошено підозру за ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, в межах розслідування аналогічні факти списання державних коштів зі Служби автомобільних доріг виявлено у ще 15 областях України. За попередніми даними сума збитків, нанесених державі, складає понад 224 млн грн.

На даний час з метою виявлення та документування обставин вчинення кримінального правопорушення тривають санкціоновані обшуки в Службах автомобільних доріг Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей».