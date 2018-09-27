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Тигипко готов купить у Порошенко «Кузню на Рыбальском»

Группа «ТАС» Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском».


Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе группы в четверг.

«На данном этапе в Антимонопольный комитет Украины подано заявление относительно возможности приобретения акций ЧАО «Завод Кузня на Рыбальском». После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки», - сказали в пресс-службе на официальный запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются. О планах группы «ТАС» по дальнейшему развитию предприятия будет сообщено после получения решения от Антимонопольного комитета Украины», - отметили в пресс-службе.

Как уточняется в ответе на запрос, предварительная договоренность по сделке о покупке акций судозавода достигнута по итогам переговоров между группой «ТАС» и собственником ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском».

«Группа «ТАС» активно инвестирует в украинскую экономику и рассматривает те инвестиционные проекты, которые соответствуют стратегии ее долгосрочного развития», - отметили в пресс-службе.

ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» (ранее - ПАО «Ленинская кузня») - одно из самых известных на рынке предприятий судпрома Украины.

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО «Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал» (ранее – «Фонд Петра Порошенко»).

В условиях внешней агрессии предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения, среди которых - 40 мм гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ «Скорпион». В 2015 предприятие приступило к работам по созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БКМ «Тритон» и 15-тонной БМ "Арбалет". Завод также участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.

В 2016 году правительство предоставило ПАО «Ленкузня» право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года. В 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» его полномочия спецэкспортера были продлены сроком до 1 января 2021 года.

По данным компании, по итогам 2017 года ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза (557,36%) - до 776,18 млн грн.

О планах по смене собственника ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» сообщила 25 сентября пресс-служба судозавода. Позже информацию о готовящейся сделке подтвердил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.


"ОБКОМ"

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27 Сентября 2018 13:39

 

 

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