Подозреваемого в покушении на одесского активиста перевезли из больницы в СИЗО

Суд Киевского района Одессы поместил в СИЗО на 60 дней грузина-паралитика Торнике Герасина по подозрению в покушении на жизнь активиста Олега Михайлика.

Соответствующее решение вынесла судья Юлия Сезулеева, сообщает корреспондент Украинской службы информации.

Решение о помещении в СИЗО на 60 дней без права внесения залога полностью удовлетворило прошение прокуратуры.

По данным стороны обвинения, у подозреваемого была активна симкарта в месте преступления, его же опознал продавец симкарт. Также прокурор заявил что у него лишь частичный паралич, а не обширный.

Обвиняемого увезли на каталке в следственный изолятор.

Сегодня должен состоятся суд по мере пресечения по двум другим подозреваемым в покушении.