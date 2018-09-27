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Подозреваемого в покушении на одесского активиста перевезли из больницы в СИЗО
Суд Киевского района Одессы поместил в СИЗО на 60 дней грузина-паралитика Торнике Герасина по подозрению в покушении на жизнь активиста Олега Михайлика.
Соответствующее решение вынесла судья Юлия Сезулеева, сообщает корреспондент Украинской службы информации.
Решение о помещении в СИЗО на 60 дней без права внесения залога полностью удовлетворило прошение прокуратуры.
По данным стороны обвинения, у подозреваемого была активна симкарта в месте преступления, его же опознал продавец симкарт. Также прокурор заявил что у него лишь частичный паралич, а не обширный.
Обвиняемого увезли на каталке в следственный изолятор.
Сегодня должен состоятся суд по мере пресечения по двум другим подозреваемым в покушении.
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