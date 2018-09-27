«Вирішення проблеми Захарченка»: у «ДНР» планували прибрати свого ватажка до «виборів» (аудиозапис СБУ)

Співробітники Служби безпеки України отримали аудіозапис із доказами підготовки примусового усунення з посади «глави ДНР» Олександра Захарченка так званим головою «Народного Совета ДНР» Денісом Пушиліним.

Як повідомляє прес-центр СБУ, «розмова між офіційним помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим та двома невідомими відбулася 12 червня о 16:50 у ресторані «Yuvam» у турецькому місті Анталія. Аудіозапис підтверджує підготовку Пушиліним «державного перевороту» в псевдореспубліці. Під час обговорення планів на «нейтральній території» Лаврентьєв акцентує увагу співрозмовників на необхідності заміни до вересня поточного року діючого «глави ДНР» без проведення виборів. За його словами, з появою нового в.о. «глави республіки» «проблема Захарченка» буде остаточно вирішена».

СБУ оприлюднює найбільш показові фрагменти перемовин з майже чотиригодинної бесіди: