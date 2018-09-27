Усіх підозрюваних в замаху на Михайлика взято під варту

Київський районний суд Одеси взяв під варту на 2 місяці третього підозрюваного в нападі на очільника одеського осередку партії «Сила людей», активіста Олега Михайлика. Підозрюваному Лаші Герасіну обрали запобіжний захід без права на заставу.

Про це повідомляє Громадське.

Лаша Герасін є також підозрюваним в іншому злочині (крадіжка з проникненням). У цій справі він вийшов під заставу і неодноразово незаконно виїжджав з України.

Аналогічний запобіжний захід обрали підозрюваному з інвалідністю, брату Лаші Герасіна, Торніке Герасіну.

Також 60 діб у СІЗО пробуде другий підозрюваний Манучар Варшанідзе. Під час обшуку в нього вилучили зброю, з якої могли стріляти в Михайлика.

Нагадаємо, увечері 22 вересня в Одесі стріляли в активіста, керівника міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, він потрапив до лікарні у стані клінічної смерті.