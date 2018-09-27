Вбивця «Сармата» зізнався у злочині та вказав на замовника

Підозрюваний у скоєнні вбивства бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний «Сармат») зізнався, що скоїв злочин на замовлення власника ресторану «Мохіто» (Бердянськ, Запорізька область).

Його свідчення внесено до рішення Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя від 17 вересня, яке оприлюднено на сайті ЄРДР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підозрюваний розповів, що у травні-червні 2018 року він разом із дружиною відпочивав у Бердянську і знімав житло в готелі «Євро», де познайомився з замовником, який займається підприємницькою діяльністю в Бердянську, йому належить ресторан «Мохіто».

Пізніше новий знайомий зателефонував підозрюваному й попросив допомогти «провчити» одну людину». За це підприємець обіцяв винагороду у вигляді фінансової допомоги в розвитку будь-якого бізнесу.

Потім замовник і виконавець домовилися, що той приїде до Бердянська 29 липня для обговорення деталей. Підозрюваний приїхав із двома своїми знайомими. Увечері того самого дня він зустрівся з замовником і обговорив деталі майбутнього «уроку».

Згідно зі свідченнями підозрюваного, підприємець передав йому пакет з обрізом мисливської рушниці та 8 патронами. Потім замовник показав виконавцю автомобіль для використання під час замаху.

Крім того, показав будинок В.Олешка й розповів про його графік, показав також фотографію.

31 липня виконавець попросив знайомого відвезти його у справах туди, де мешкав екс-боєць АТО, нібито для передання пакета. Незабаром додому приїхав В.Олешко з кількома чоловіками, після чого підозрюваний витягнув обріз із двома патронами й попрямував до будинку, де вистрілив із двох стволів обріза.

Після пострілів виконавець злочину поїхав із друзями в напрямку Дніпра.

За його словами, він зателефонував замовникові й повідомив, що виконав завдання. Той попросив його зателефонувати, коли буде вдома, проте у Василівці (Запорізька обл.) його разом зі знайомими затримала поліція.

В.Олешка (позивний «Сармат») застрелили з обрізу мисливської рушниці 31 липня в центрі Бердянська. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві В.Олешка - чотирьох у Василівці Запорізької області, ще одного - в Бердянську.

2 серпня всім чотирьом затриманим у Василівці було оголошено підозру про вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства в Бердянську В.Олешка. Як написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, підозру оголошено за пунктом 12 частини 2 статті 115 КК України.

Нардеп фракції «Народний фронт», член колегії МВС України Антон Геращенко повідомив, що вбивця В.Олешка був колишнім снайпером із загону міліції особливого призначення «Торнадо» і також брав участь в АТО. Ще четверо затриманих є його спільниками, спортсменами з Дніпра і області.

Пізніше з'явилася інформація, що затриманий у Бердянську чоловік не має статусу підозрюваного та проходить у справі про вбивство В.Олешка як свідок. За неофіційними даними, перед вбивством він позичив чотирьом зловмисникам автомобіль, не знаючи цілей його використання.

3 серпня Бердянський міський суд заарештував чотирьох підозрюваних у скоєнні цього злочину. При цьому суддя Бердянського міського та районного суду Сергій Морока під час засідання повідомив, що за основною версією слідства, вбивство було скоєно на ґрунті особистих відносин у зв'язку з протиріччями у підприємницькій діяльності.