Представитель РФ в ООН отреагировал на заявления Австралии и Нидерландов о сбитом россиянами «Боинге»: «Горбатого могила исправит»

Самого дипломата – как истинного представителя России - ничто не исправит, тем более – могилы убитых россиянами людей.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на просьбу Коммерсанта прокомментировать заявления главы МИД Австралии Марис Пэйн и премьера Нидерландов Марка Рютте о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing сказал: «Мы все уже сказали на эту тему. Горбатого могила исправит — вот вам мой комментарий».

Во время общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН австралийский министр и премьер Нидерландов заявили, что они придерживаются выводов международной Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении над Донбассом, а новые аргументы Минобороны РФ о непричастности России к трагедии их не переубедили.

Глава МИД Австралии выразила сожаление, что Россия не принимает «фактические свидетельства», приведенные ССГ, а господин Рютте заявил, что ССГ «привела убедительные свидетельства» того, кому принадлежала сбившая самолет установка.