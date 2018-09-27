 

30 сентября

08:54

Дoбa ООС: поранено одного військовослужбовця

29 сентября

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09:41

Трамп підписав оборонний бюджет з $250 млн для України

09:17

Доба ООС: поранено 4 військовослужбовців

28 сентября

08:26

Доба ООС: ситуація контролюється, знищено 4 бойовиків

27 сентября

20:28

Представитель РФ в ООН отреагировал на заявления Австралии и Нидерландов о сбитом россиянами «Боинге»: «Горбатого могила исправит»

19:56

Порошенко разделяет обеспокоенность участников акции, обеспокоенных отсутствием обеспокоенности Порошенко

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18:46

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Луценко наполягає на ревізії мінометів «Молот»

09:08

Вступили в силу новые правила парковки автомобилей

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Доба ООС: втрат серед українських військовослужбовців немає

26 сентября

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В НМУ імені Богомольця зникла документація, заблоковано виплати зарплат і стипендій

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Представитель РФ в ООН отреагировал на заявления Австралии и Нидерландов о сбитом россиянами «Боинге»: «Горбатого могила исправит»

Самого дипломата – как истинного представителя России - ничто не исправит, тем более – могилы убитых россиянами людей.


Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на просьбу Коммерсанта прокомментировать заявления главы МИД Австралии Марис Пэйн и премьера Нидерландов Марка Рютте о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing сказал: «Мы все уже сказали на эту тему. Горбатого могила исправит — вот вам мой комментарий».

Во время общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН австралийский министр и премьер Нидерландов заявили, что они придерживаются выводов международной Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении над Донбассом, а новые аргументы Минобороны РФ о непричастности России к трагедии их не переубедили.

Глава МИД Австралии выразила сожаление, что Россия не принимает «фактические свидетельства», приведенные ССГ, а господин Рютте заявил, что ССГ «привела убедительные свидетельства» того, кому принадлежала сбившая самолет установка.


"ОБКОМ"

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27 Сентября 2018 20:28

 

 

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