Доба ООС: ситуація контролюється, знищено 4 бойовиків

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранкове зведення на 07:00 28 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Троїцьке, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Широкине, а біля Новотошківського застосував зенітну установку ЗУ-23-2.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 4 бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще 8 поранено.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».