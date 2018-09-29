Доба ООС: поранено 4 військовослужбовців

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 29 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 28 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Золоте-4, Катеринівка, Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

По позиціях наших військ у районі Гнутового на Приазов'ї окупанти надвечір нанесли артилерійський удар. Також двічі протягом дня ці опорні пункти, та один раз – позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського на Світлодарському напрямку ворог обстрілював із мінометів 120-го калібру. Наші опорні пункти в районі Новолуганського та Гнутового також потрапили під вогонь мінометів 82-го калібру. По захисниках Станиці Луганської, Кримського та Гнутового вівся вогонь з озброєння БМП, а оборонці Кримського і двічі – Гнутового зазнали обстрілів із зенітних установок ЗУ-23-2.

В ході бойових дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та 7 поранено.

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новозванівка та Луганське. Втрат серед наших захисників немає».