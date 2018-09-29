В Донецке на съезде «народных» коммунистов что-то взорвалось

Есть пострадавшие.

«Депутат народного совета» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владислав Бердичевский сообщил, что в оккупированном Донецке во время съезда компартии произошел взрыв.

«В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека», — заявил Бердичевский, передает РИА «Новости».