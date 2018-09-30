Дoбa ООС: поранено одного військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 30 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 29 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі – 6 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Травневе, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів 120-го калібру противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Травневе та Новолуганське, а з мінометів калібру 82 мм вів вогонь по опорних пунктах біля Світлодарська та Водяного. Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції наших військ поблизу населених пунктів Кримське та Водяне.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще 7 поранено.

Від початку поточної доби противник обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».