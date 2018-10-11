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Порошенко: заклики захопити лавру, монастир або храм можуть бути тільки від московської агентури

Президент України Петро Порошенко заявляє, що питання про приєднання до єдиної помісної Української православної церкви - це питання вільного вибору для кожного вірянина, і ніхто не примушуватиме переходити в неї силоміць.


«У нас не було, немає і не буде державної церкви. І в освячену томосом Українську православну церкву теж ніхто нікого не «запрошуватиме» силоміць. Ще раз наголошую - це питання вільного вибору для кожного віруючого. Спільне творення незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Ми цього точно не маємо допустити", - сказав П.Порошенко у відеозверненні в четвер увечері.

За словами президента України, створення єдиної Української православної церкви - це шлях до миру, взаєморозуміння й об'єднання.

«Тільки-но де побачите людей, які закликатимуть узяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура. Бо мета Кремля – розпалити в Україні релігійну війну. І це точно не мій план, не план українського народу й не план української держави», - сказав президент.

Він також наголосив, що держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка збереже вірність РПЦ.

«Для нас власна церква – це гарантія нашої духовної свободи... Я гарантую, що держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність із Російською православною церквою (РПЦ)», - сказав президент.

Водночас він наголосив, що держава захистить права тих священиків і мирян УПЦ Московського патріархату, «які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину українську православну помісну церкву».

«Сьогодні я вже можу сказати, що звернення до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію підтримала і група єпископів УПЦ Московського патріархату. Вони витримали тиск, шантаж, погрози й залякування, але звернулися зі своїми підписами до Вселенського патріарха. І це варто визнання», - сказав президент.

П.Порошенко також подякував патріарху Філарету і всім ієрархам УПЦ Київського патріархату, митрополиту Макарію і єпископам УАПЦ «за виявлений дух єдності та за одностайне звернення до Вселенського патріарха».

«Вітаю обох предстоятелів із тим, що з них сьогодні нарешті знято усі московські звинувачення. Владик визнано канонічними єпископами», - сказав президент.


Інтерфакс-Україна

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11 Октября 2018 20:55

 

 

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