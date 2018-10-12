На свята поліція посилить охорону релігійних споруд

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич доручив направити додаткові наряди для охорони правопорядку поблизу релігійних споруд напередодні Дня захисника України, річниці створення УПА та Покрови Пресвятої Богородиці, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України в п'ятницю.

«Необхідно наблизити наряди до всіх культових споруд, зорієнтувати всі наряди груп реагування патрульної поліції, патрульної поліції, поліції особливого призначення і звертати увагу на всі культові споруди без винятку, без приналежності до конфесій», - наголосив О.Фацевич під час оперативної наради на базі відомчого Ситуаційного центру, на якому дав відповідне доручення.

У поліції зазначають, що такі заходи вжито для того, щоб не допустити можливих порушень громадського порядку та безпеки громадян, які святкують День захисника України або беруть участь у релігійних службах на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Вони здійснюються з метою запобігання можливим сутичкам і конфліктам на релігійному ґрунті, зокрема захопленню або блокуванню церковних об'єктів і майна.

О.Фацевич також доручив керівникам превентивних підрозділів в областях ініціювати проведення найближчим часом нарад із представниками релігійних конфесій та органів влади, на яких поліція має сприяти вирішенню спірних питань, пов'язаних із культовими спорудами, щоб запобігти виникненню конфліктних ситуацій на міжконфесійному ґрунті. Водночас проведення таких робочих зустрічей передбачено і з керівниками політичних партій, громадських організацій, молодіжних рухів, щоб попередити їх про необхідність дотримання законодавства та відповідальності за його порушення.

Інформація про виникнення проблемних ситуацій оперативно направлятиметься до Ситуаційного центру Нацполіції для вжиття заходів реагування, додали в Нацполіції.

14 жовтня поліція Києва працюватиме в посиленому режимі, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

«З нагоди Дня захисника України та у зв'язку з початком процесу надання автокефалії Православній церкві України співробітники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України значно посилять заходи безпеки. Зокрема, 14 жовтня до охорони громадського порядку в столиці залучать близько 6200 правоохоронців, з них 3500 бійців Нацгвардії», - повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Наряди поліції посилено патрулюватимуть вулиці міста і місця скупчення громадян.

«Окрім того, в день проведення заявлених маршів фахівці вибухово-технічної служби та кінологи ретельно перевірятимуть маршрут руху учасників колони й забезпечать їх подальший супровід», - наголошується в повідомленні.

Також посилять охорону на станціях столичного метрополітену, де буде організовано перевірку пасажирів із залученням кінологів зі службовими собаками, які спеціалізуються на пошуку вибухівки. Особливу увагу звернуть на перевірку підозрілих осіб.

«У разі виникнення будь-яких провокацій чи грубих конфліктів правоохоронці діятимуть принципово й рішуче. У нас достатньо сил, щоб підтримати громадський порядок у столиці на належному рівні», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в м. Києві Андрій Крищенко.