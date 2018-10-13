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Добa ООС: поранено одного військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 13 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 12 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 26 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь зі ствольної артилерії калібру 100 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте-4, Новоолександрівка, Новозванівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Мар'їнка, Тарамчук, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Опорні пункти наших військ у районі Новолуганського окупанти обстрілювали з мінометів 120-го калібру, артилерійських гармат калібру 100 мм та озброєння бойових машин піхоти. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Троїцького та Світлодарська.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Широкине з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає».


"ОБКОМ"

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13 Октября 2018 08:58

 

 

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