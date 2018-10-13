Відлік пішов: до появи у Києві гарячої води залишилось 3 дні. Або 4

Опалення доведеться почекати.

Сьогодні у столиці відновила роботу ТЕЦ-6 та поступово відновлюють роботу котельні. Таким чином, розпочато процес відновлення гарячого водопостачання у киян, які останні кілька місяців його не мали. Про це сьогодні під час прес-брифінгу на території ТЕЦ-6 сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

КП «Київтеплоенерго» уклало договори на постачання природного газу для виробництва теплової енергії за пільговою ціною на основі ПСО (Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, постанова КМУ №187). Сьогодні ми відновлюємо роботу ТЕЦ-6 та котельних. Протягом трьох-чотирьох діб послуга гарячого водопостачання відновиться в тих будинках, де вона була відсутня з причин відсутності газу», – сказав він.

Із 15 жовтня у Києві розпочнуть розгортання системи централізованого опалення. «Враховуючи прогноз погоди та різке похолодання з наступного тижня, ми розпочинаємо опалювальний сезон із 15 жовтня. Для розгортання системи централізованого опалення нам необхідно близько двох тижнів, адже тривала відсутність гарячої води негативно вплинула на стан мереж», – сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що у столиці велика протяжність теплових мереж більше 2,9 тисяч кілометрів.

«Тому ми заздалегідь розгортаємо роботу, аби встигнути запустити опалення до настання холодів», – пояснив Петро Пантелеєв.