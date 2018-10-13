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Київська поліція просить не «декомунізувати» у неділю могилу Ватутіна

Поліція Києва докладе всіх зусиль для недопущення провокацій під час проведення масових заходів 14 жовтня в столиці і просить учасників акцій утриматися від неправомірних дій.


Як розповів Інтерфакс-Україна начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, в день захисника України у столиці відбудеться низка масових заходів, до забезпечення правопорядку яких буде залучено близько 6 тисяч співробітників поліції і Національної гвардії.

Начальник київської поліції розповів, що, зокрема, у заявці на проведення акції добровольчого руху ОУН зазначено, що під час акції планується пошкодити пам'ятник Миколі Ватутіну.

«Ми проводимо зустрічі з керівником цього руху, роз'яснюємо чинне законодавство, щоб не допустити актів вандалізму», – сказав Крищенко.

Він нагадва, що цей пам'ятник не підпадає під дію закону про декомунізацію, оскільки являє собою могильне поховання.

«У нас там буде достатньо сил, будемо спілкуватися з цими людьми, щоб не допустити актів вандалізму. Передусім ми сподіваємося на діалог і розуміння», - сказав керівник главку, наголосивши при цьому, що поліція реагуватиме належним чином на неправомірні дії.

Також Крищенко розповів, що вранці в неділю пройде молебень за Україну на Софійській площі, в якому, як очікується, візьме участь щонайменше 25-30 тисяч осіб.

Після цього, за його словами, планується хресна хода, заявки на проведення якої подані від різних організацій, тому поки що складно сказати, яка кількість людей візьме в ній участь. Керівник главку висловив надію на те, що цей захід пройде спокійно.

Крищенко додав, що основна масова хода, приурочена до Дня захисника, відбудеться увечері в неділю, заявка на її проведення подана партією «Національний корпус».

«У поліції достатньо сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок на всіх масових заходах та не дати «гарячим головам» здійснити провокації, вигідні зовнішнім силам», – підсумував керівник поліції Києва.


Українська правда

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13 Октября 2018 15:09

 

 

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