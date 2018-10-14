Українка Даяна Ястремська уперше в кар'єрі виграла турнір WTA

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (6) Генеральна прокуратура (4) Національне антикорупційне бюро (38) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3) Служба безпеки України (21) Головна військова прокуратура (2) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (139) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ