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Українка Даяна Ястремська уперше в кар'єрі виграла турнір WTA

18-річна одеситка Даяна Ястремська 14 жовтня сенсаційно перемогла на турнірі Жіночої тенісної асоціації.


На престижних змаганнях у Гонконгу українська тенісистка (№102 світового рейтингу) у фінальному матчі в чудовому стилі обіграла китаянку Ван Цян (Китай, №24) - 6:2, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Зустріч на корті тривала 1 годину 6 хвилин.

До цього на турнірах WTA Ястремська доходила лише до чвертьфіналу.


"ОБКОМ"

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14 Октября 2018 13:15

 

 

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