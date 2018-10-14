ОБСЕ зафиксировала еще 2 колонны российских военных грузовиков, вторгшихся в ОРДЛО

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) констатирует передвижение очередных колонн военных грузовиков вооруженных формирований РФ вблизи неконтролируемой участка границы с Российской Федерацией с украинской стороны.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 13 октября, передает Остров.

Согласно сообщению, на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Маныча вблизи границы с Российской Федерацией беспилотник СММ снова зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков, один из которых - в составе семи КамАЗов, четырех «Уралов», а также МТ-ЛБ на трале, а другая - в составе двух КамАЗов (один из которых - с двухосным прицепом) и двух «Уралов».

«Это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны контролируемого оккупантами участка российско-украинской границы», - подчеркивается в сообщении.