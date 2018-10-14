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КС начал рассматривать конституционность приватизации «Укррудпрома»

Конституционный Суд начал рассматривать конституционность закона о приватизации предприятий «Укррудпрома».


Об этом говорится в сообщении суда, передают Українські Новини.

11 октября Большая палата Конституционного Суда рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по представлению 54 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции Украины конституционности положений абзаца шестого статьи 3, части второй - шестой статьи 9, статьи 12 закона «Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании «Укррудпром» от 9 апреля 2004 года..

«Принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об открытии конституционного производства по делу», - сказано в сообщении суда.

В апреле текущего года 54 депутата попросили Конституционный Суд признать неконституционным закон о приватизации предприятий «Укррудпрома».

В апреле 2015 года специальная контрольная комиссия Рады по вопросам приватизации заявляла о намерении обратиться в Конституционный Суд с просьбой признать закон о приватизации «Укррудпрома» неконституционным.

По оценке члена комиссии, депутата Рады Павла Ризоненко (фракция «Блок Петра Порошенко») за имущество «Укррудпрома» было заплачено 500 млн долларов при реальной стоимости 20-50 млрд долларов на момент приватизации.

«Укррудпром» изначально был создан в форме государственной акционерной компании путем включения в ее состав госпакетов акций Ингулецкого, Южного, Северного, Центрального ГОКов, Криворожского железорудного комбината, «Сухая Балка», Балаклавского, Докучаевского, Новотроицкого рудоуправлений и компании «Кривбассвзрывпром».

Сейчас такой компании не существует.

Предприятия «Укррудпрома» ранее производили около 70% железорудной продукции и около 80% флюсов и известняков в Украине.

В апреле 2015 г. Генпрокуратура начала расследовать законность приватизации «Укррудпрома».


"ОБКОМ"

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14 Октября 2018 15:18

 

 

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