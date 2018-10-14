Біля Києво-Печерської Лаври поліція затримала сотню підозрілих молодиків

Київська поліція доставила в Печерське районне управління близько 100 молодих людей, які організованими групами знаходилися біля Києво-Печерської Лаври, повідомило джерело в правоохоронних органах.

Близько 100 осіб доставлено до райуправління для встановлення їх анкетних даних, повідомляє співрозмовник агентства Інтерфакс-Україна в неділю ввечері.

За його словами, поліція має намір встановити мету перебування цих людей біля Лаври.

«У поліції вистачає сил і засобів для забезпечення правопорядку, в тому числі, біля культових споруд, щоб не потребувати допомоги якихось людей», - додав співрозмовник агентства.

Про належність доставлених до будь-яких організацій або участі в будь-яких акціях не повідомляється.