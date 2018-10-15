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Дoба ООС: поранено трьох військовослужбовців

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 15 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 14 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Новотроїцьке, Богданівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Новолуганського, Гнутового та Водяного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення».


"ОБКОМ"

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15 Октября 2018 09:00

 

 

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