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Доба ООС: загинув один військовослужбовець, трьох поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 16 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 15 жовтня, ситуація в районі проведення операції загострилася, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів 9 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Катеринівка, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Березове, Степне, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Троїцьке, Новолуганське та Талаківка противник обстрілював із мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Троїцького, Луганського, Світлодарська та Гнутового застосовував міномети калібру 82 мм. На захисників Троїцького та Водяного ворог здійснював вогневий вплив із озброєння бойових машин піхоти, а в Авдіївці відбулось бойове зіткнення.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шістьох поранено.

Від початку поточної доби противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новозванівка, Піски та Павлопіль. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».


"ОБКОМ"

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16 Октября 2018 08:58

 

 

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