Сьогодні Рада спробує зняти недоторканність з двох «опників» і вирішити інші екологічні проблеми

Сьогодні Верховна Рада України розгляне подання Генеральної прокуратури України щодо співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і члена цієї фракції Дмитра Колєснікова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час погоджувальної ради сказав голова парламенту Андрій Парубій. Він нагадав, що минулого тижня Регламентний комітет ВР ухвалив рішення щодо цих подань. «Рішення комітету - про винесення в зал питання про зняття недоторканності з двох народних депутатів - Вілкула і Колєснікова», - сказав він.

За словами Парубія, сьогодні крайній термін, коли парламент має розглянути ці подання.

Як заявив голова ВР, сьогоднішнє засідання парламенту розпочнеться зі складання присяги двома депутатами, далі розглядатимуться подання на Вілкула і Колєснікова, а потім - блок питань екології.