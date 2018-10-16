Сьогодні Рада спробує зняти недоторканність з двох «опників» і вирішити інші екологічні проблеми

 

21 октября

09:53

Доба OОС: поранено одного військовослужбовця

20 октября

11:06

«Дизель Шоу» розбився в ДТП: загинула актриса Марина Поплавська

10:04

Доба ООС: знищено чотирьох окупантів

19 октября

21:17

МВФ і Україна домовились про нову угоду

18:35

Уряд змінив умови оформлення субсидій

17:54

Кабмін підняв ціни на газ для населення

11:46

Заступник держсекретаря США зустрінеться з керівництвом НАБУ

09:23

Мэр Днепра просит предоставить ему охрану

09:04

Доба ООС: знищено двох та поранено чотирьох окупантів

18 октября

17:52

Путин ободрил россиян: ядерная война – кратчайший для них путь в рай

12:07

Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконний в'їзд в Україну

11:39

Віднині в Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом

11:28

Андріївську церкву передано Константинополю

09:18

Доба ООС: поранено двох військовослужбовців

17 октября

17:50

На місці катастрофи Су-27 знайшли «чорну скриньку»

15:27

Теракт в Керченском политехническом колледже совершил его же учащийся

15:22

Нове управління Держприкордонслужби візьме під охорону морський кордон України вже у цьому році

14:49

В РФ взрыв в Керчи объявили терактом

13:01

В оккупированной Керчи произошел взрыв: не менее 10 погибших

12:56

Зам крымского «Гоблина» задержан за взятку

12:45

Митрополит Макарій розповів про суперечки з Філаретом щодо Собору

09:29

Доба ООС: двоє військовослужбовців загинули, одного поранено

16 октября

23:38

Украина досрочно победила в своей группе Лиги наций

18:52

При падінні Су-27 загинули обидва пілоти

18:02

На Вінниччині впав Су-27

17:57

У Франції сталося диво: затримали «воскреслого» українця – власника замку і робот Далі

17:34

Пішов з життя Олег Базилевич

17:16

З нардепа Колєснікова теж не знято недоторканність

14:24

Луценко не переконав депутатів: Вілкул залишився недоторканним

13:45

Крым «отпал сам» - но в результате аннексии: украинские попы Московского патриархата запутались в своих «догматах»

Сьогодні Рада спробує зняти недоторканність з двох «опників» і вирішити інші екологічні проблеми

Сьогодні Верховна Рада України розгляне подання Генеральної прокуратури України щодо співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і члена цієї фракції Дмитра Колєснікова.


Як передає кореспондент УНІАН, про це під час погоджувальної ради сказав голова парламенту Андрій Парубій. Він нагадав, що минулого тижня Регламентний комітет ВР ухвалив рішення щодо цих подань. «Рішення комітету - про винесення в зал питання про зняття недоторканності з двох народних депутатів - Вілкула і Колєснікова», - сказав він.

За словами Парубія, сьогодні крайній термін, коли парламент має розглянути ці подання.

Як заявив голова ВР, сьогоднішнє засідання парламенту розпочнеться зі складання присяги двома депутатами, далі розглядатимуться подання на Вілкула і Колєснікова, а потім - блок питань екології.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

16 Октября 2018 11:06

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (6)

Генеральна прокуратура (4)

Національне антикорупційне бюро (38)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (21)

Головна військова прокуратура (2)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (139)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 