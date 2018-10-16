Порошенко пропонує передати Вселенському патріархові Андріївську церкву

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що у найближчі дні Петро Порошенко зареєструє законопроект, яким пропонується передати у постійне користування Вселенському патріархові Андріївську церкву Києва.

Про це вона повідомила під час погоджувальної ради парламенту у вівторок, пише Українська правда.

За її словами, президент підтримує прагнення якнайшвидшого отримання томосу і в знак солідарності із цим процесом робить символічний жест.

«Днями буде зареєстровано законопроект, яким президент Порошенко пропонує передати Андріївську церкву у постійне користування Вселенському патріархові як символічний жест, що у святий андріївський час хрестив Україну. Це буде символічний жест єднання з Матір'ю-церквою», - сказала Луценко.

Вона додала, що Порошенко просить Верховну Раду та всі фракції підтримати цей законопроект про передачу у постійне користування Андріївської церкви Вселенському патріархові.