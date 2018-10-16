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Стало відомо, хто замінить Кучму у Мінську

На переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у вівторок у Мінську Україну представляє дипломат Руслан Демченко, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.


«Сьогодні відбувається засідання Тристоронньої контактної групи, а також робочих підгруп в Мінську. Сьогодні Україну під час цього засідання представляє дипломат і радник президента Руслан Демченко», - повідомила І.Геращенко у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання Інтерфакс-Україна про те, хто представляє українську сторону на засіданні ТКГ у Мінську.

Вона також зазначила, що президент України Петро Порошенко пізніше призначить представника України в ТКГ з огляду на залишення цієї посади другим президентом країни Леонідом Кучмою.

«Саме президент України і має оголосити це прізвище. І 100% – це буде патріотична, професійна людина, яка гідно представлятиме позицію України в Мінську», - додала вона.

Як повідомлялося, другий президент України, представник країни в ТКГ Л.Кучма заявив про припинення своєї роботи в Мінську, про що 2 жовтня 2018 року за підсумками засідання ТКГ у Мінську повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.

Президент України Петро Порошенко призначив Л.Кучму представником України в ТКГ розпорядженням від 8 липня 2014 року. Відповідний документ було оприлюднено 2 лютого 2015 року.

Л.Кучма назвав Руслана Демченка можливим наступником на посаді нового представника України в ТКГ, зазначивши, що той «був зі мною завжди» та є професіоналом у дипломатичній роботі.

Нині Р. Демченко - радник президента України, екс-представник України в Тристоронній контактній групі.

У 2010-2014 роках Р. Демченко був заступником міністра закордонних справ України, в лютому 2014 року кілька днів виконував обов'язки глави відомства. У 1992-1996 роках був другим секретарем посольства України в США, в 2000-2005 роках - консулом України в Стамбулі, потім послом України в Сербії та Чорногорії.

Наприкінці 1990-х був заступником керівника управління Адміністрації президента Л. Кучми, в 2006-2010 роках очолював офіс третього президента Віктора Ющенка.


"ОБКОМ"

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16 Октября 2018 12:30

 

 

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