В оккупированной Керчи произошел взрыв: не менее 10 погибших

В Керченском политехническом колледже в среду около 12.00 произошел взрыв газа.

Как передают Новости Крыма, по предварительной информации, погибли 10 человек, 50 пострадали. Как сообщают очевидцы, взрыв произошел в столовой.

На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи и специалисты МЧС.

Глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин отказался комментировать ситуацию.