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В оккупированной Керчи произошел взрыв: не менее 10 погибших
В Керченском политехническом колледже в среду около 12.00 произошел взрыв газа.
Как передают Новости Крыма, по предварительной информации, погибли 10 человек, 50 пострадали. Как сообщают очевидцы, взрыв произошел в столовой.
На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи и специалисты МЧС.
Глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин отказался комментировать ситуацию.
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