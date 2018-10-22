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Прокуратура Закарпаття почала розбиратися з «антисепаратистськими» білбордами

У справі антиугорських білбордів на Закарпатті відкрито кримінальне провадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі та ненависті.


Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

«За процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури, Ужгородським РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області зареєстроване кримінальне провадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі та ненависті (ч.1 ст.161 КК України)», - ідеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначують, що наразі встановлено, що в ніч з 19 на 20 жовтня 2018 р. невідомі особи розмістили плакати провокаційного змісту на території декількох сіл Закарпатської області.

Встановлюються особи причетні до вчинення даного злочину. Подальше досудове розслідування триває.

У ніч на 20 жовтня у Закарпатській області з'явилися білборди із надписом «Зупинимо сепаратистів» під фотографіями лідерів угорської нацменшини на Закарпатті. На них був зображений Василь Брензович, лідер угорської партії КМКС, Йосип Борто, заступник голови Закрапатської облради, та Ілдика Орос, ректор угорського інституту ім. Ф.Ракоці в Берегові.

За неофіційною інформацією, по всій області нарахували понад два десятки таких бордів.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що це є примітивною провокацією російських спецслужб.


Укрінформ

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22 Октября 2018 10:34

 

 

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