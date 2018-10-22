Верховний суд скасував штраф за користування нерозмитненим авто на «євробляхах»

Верховний суд України визнав законним користування автомобілем з іноземною реєстрацією, який ввезений в Україну з метою транзиту.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Таке рішення Верховний суд ухвалив на початку жовтня у справі за позовом Михайла Козинця проти митниці.

Чоловік просив скасувати постанову, якою його визнали винним у порушенні митних правил та оштрафували на 8500 гривень.

«Позивач, будучи власником автомобіля з реєстраційним номером Естонії і не знятого там з реєстрації, 26 лютого 2016 року ввіз цей автомобіль на митну територію України… з метою транзиту», – пояснюють у суді.

Водночас, під час судових засідань чоловік визнав, що ввіз автівку для тривалого користування, а режим «транзит» заявив, щоб уникнути необхідності розмитнення.

Ще у 2016 році суд першої інстанції на Хмельниччині встав на бік водія, але пізніше апеляційний суд все ж визнав його винним.

У свою чергу, Верховний суд наголосив, що у Митному кодексі не йдеться про порушення щодо товарів, які ввезені тимчасово.

Тобто у користуванні нерозмитненою автівкою на «євробляхах» відсутнє порушення законодавства.

13 липня народні депутати проголосували за основу законопроекти, що дозволять знизити акцизи на розмитнення авто та посилити відповідальність за використання нерозмитнених авто.

Так, проект закону №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.

Законопроект №8488 вносить зміни до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Він, зокрема вводить обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Крім того, посилюється відповідальність за порушення митних правил.