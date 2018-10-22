Другого причетного до нападу на ювелірний магазин у Києві росіянина затримано, третій утік до РФ

Працівники столичної міліції затримали другого співучасника нападу на ювелірний магазин у столиці 12 серпня, під час якого загинув охоронець закладу, ним виявився громадянин РФ, 1984 р. н., повідомляє відділ комунікації поліції Києва в понеділок.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні умисного вбивства (п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та розбійного нападу (ч.4 ст.187 КК), що передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічно.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко, першого фігуранта злочину, 36-річного громадянина РФ, було раніше затримано в Одесі, після чого оперативники зі слідчими встановили особу ще одного нападника, який безпосередньо під час скоєння злочину стріляв з автомата. «Співробітники КОРД столичної поліції затримали його. Фігурант - громадянин РФ, 1984 р. н., раніше до поля зору поліцейських він не потрапляв», - розповів він.

Начальник поліції Києва також розповів, що поліцейські встановили особу третього нападника; він також громадянин РФ, після скоєння злочину одразу поїхав до РФ. Наразі готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.

«Оперативники поліції Києва ретельно аналізують усю зібрану інформацію, вивчають усі речові докази для того, щоб нападники на ювелірний магазин, які застрелили охоронця, понесли заслужене покарання», - сказав А.Крищенко.

12 серпня 2018 року в Києві на вул. Щербаківського група озброєних злочинців здійснила напад на ювелірний магазин. Увірвавшись до приміщення, вони кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси на суму близько 5 млн грн і зникли з місця скоєння злочину. Охоронець від отриманих поранень помер.

11 жовтня А.Крищенко повідомив, що в Одесі затримано громадянина РФ, причетного до скоєння розбійного нападу в українській столиці, його вже доправлено до Києва, повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Він перебуває під вартою. Того самого дня суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.