Доба ООС: знищено трьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 23 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 22 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти, без застосування озброєння забороненого Мінськими домовленостями, 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Майже у половині випадків наші війська відповідали адекватним вогнем.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське.

Опорний пункт наших військ неподалік Щастя зазнав вогневого впливу з автоматичних та станкових гранатометів протягом майже трьох годин. А найчастіше ворог турбував наших воїнів обстрілами поблизу Мар’їнки та Лебединського.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та двох - поранено.

Цієї доби, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська вогонь по наших позиціях поки що не відкривали».