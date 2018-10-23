ДФС попереджає: була б «євробляха», а стаття знайдеться

Державна фіскальна служба стверджує, що постанова Верховного суду України про скасування штрафу «євробляхеру» не привід для власників автомобілів з європейською реєстрацією не виконувати вимоги митного законодавства.

Про це 23 жовтня повідомляє прес-служба ДФС.

«Вказана постанова стосується одного конкретного факту притягнення до адміністративної відповідальності», - пишуть у відомстві.

Йдеться про рішення Верховного суду від 1 жовтня 2018 року, який скасував штраф «євробляхеру» через те, що водію інкримінували статтю, яку він не порушував.

Зокрема, на нього склали протокол за користування автомобілем, ввезеним у митному режимі «транзит» та митне оформлення якого не завершене.

Проте суд не побачив ознак правопорушення за ч. 2 ст. 469 Митного кодексу «Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем».

У ДФС стверджують, що таке рішення ВСУ не звільнить від відповідальності інших осіб за порушення строків транзитного ввезення та від виконання від вимог законодавства при переміщенні автомобілів в режимах «транзит» та «тимчасове ввезення».

Йдеться про порушення за ст. 470 МК (недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата) та за ст. 485 МК (дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів).

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