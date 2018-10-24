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Доба ООС: загинув один український військовослужбовець

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 24 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 23 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами. Противник зменшив кількість обстрілів, але знову застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Російсько-окупаційні війська здійснювали прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Командири підрозділів Об'єднаних сил вживали рішучих дій щодо придушення ворожого вогню.

На опорні пункти наших військ поблизу Авдіївки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі Павлополя, а також Водяного, окупанти обстрілювали з автоматичних та ручних гранатометів і стрілецької зброї.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, поранених немає.

Незважаючи на постійний вогневий вплив з боку противника, підрозділи, що обороняються, продовжують укріплювати займані позиції, вживають заходів щодо покращення свого тактичного положення та дають адекватну відповідь ворогу.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта було знищено, а ще чотирьох - поранено.

Від початку доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Тарамчук з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднанних сил не допущено».


"ОБКОМ"

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24 Октября 2018 09:13

 

 

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