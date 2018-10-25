Гройсман перевіряє, чи можна швидко доїхати до аеропорту «Бориспіль» залізничним експресом

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (8) Генеральна прокуратура (4) Національне антикорупційне бюро (51) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3) Служба безпеки України (24) Головна військова прокуратура (4) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (155) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ