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Гройсман перевіряє, чи можна швидко доїхати до аеропорту «Бориспіль» залізничним експресом
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробовує швидкісний поїзд із Києва до аеропорту «Бориспіль».
Про це він повідомив у Twitter вранці 25 жовтня.
«Їдемо залізничним експресом до аеропорту «Бориспіль», – написав голова уряду.
«У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу», – наголосив він.
«В листопаді початок роботи експресу», – повідомив Гройсман.
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