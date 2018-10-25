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Население Ичнянского района приглашают вернуться в родные дома: пожар на арсенале полностью ликвидирован

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Население Ичнянского района приглашают вернуться в родные дома: пожар на арсенале полностью ликвидирован

Жители Ичнянского района Черниговской области могут возвращаться в свои дома, откуда они были эвакуированы в связи с пожаром на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба, заявил глава Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин.


«В 18:00 24 октября руководитель тушения пожара объявил о его ликвидации», - написал Н.Чечеткин на своей странице в соцсети Facebook в среду, сообщает Інтерфакс-Україна.

По его словам, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и.о. главы Черниговской обладминистрации, подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе. Воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 3:00 25 октября.

«Наши спасатели работают дальше - разминируют загрязненную территорию и восстанавливают поврежденные дома», - добавил Н.Чечеткин.

На сайте Черниговской обладминистрации сообщается, что с 29 октября, после завершения школьных каникул, дети смогут вернуться к образовательному процессу.

В то же время ликвидация последствий ЧС продолжается. В районе восстановлено более 140 домов, начались ремонтные работы и в военном городке – пгт Дружба, где сейчас стеклят окна. «Пиротехнические подразделения очистили от взрывоопасных предметов более 70 тысяч га, в том числе территорию 39 населенных пунктов. Однако местным жителям стоит и в дальнейшем проявлять бдительность, особенно находясь в лесах», - сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью обладминистрации.

Информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района поступила в 3.30 9 октября. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет. Из-за ЧП эвакуировалось население из 38 населенных пунктов.

15 октября появилась информация, что от боеприпасов очищены все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. 21 октября в ГСЧС сообщили, что детонация боеприпасов на территории арсенала не наблюдается.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье «халатность» (ч.3 ст.425 УК Украины). В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.


"ОБКОМ"

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25 Октября 2018 10:53

 

 

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