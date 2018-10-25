Курченко обязали поделиться награбленным с бандитами «ДНР»

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«Внешторгсервис» выделит оккупационным властям «ДНР» 150 миллионов российских рублей для снятия социальной напряженности на неподконтрольной территории Донецкой области.


Это следует из текста договора о «социально-экономическом партнерстве», подписанном фейковым «советом министров ДНР» и созданным для управления отобранными у украинских собственников предприятий ЗАО «Внешторгсервис», передает Остров.

«Стороны обязались осуществлять сотрудничество для обеспечения стабильной социально-экономической ситуации в «Донецкой народной республике», развития научно-технической кооперации и хозяйственных связей», - говорится в тексте договора.

«ВТС» обязался «ежемесячно в течение одного календарного года выделять денежные средства в размере 12&#8239;500&#8239;000&#8239;российских рублей на выполнение социальных мероприятий, в том числе в сфере образования, медицины, культуры, физической культуры и спорта. Общая сумма выделенных денежных средств составит 150&#8239;000&#8239;000&#8239;российских рублей».

Средства, полученные от эксплуатации украденных предприятий, говорится в договоре, будут перечисляться в некий «целевой фонд социально-экономического партнерства».

«Это будет дополнительной социальной нагрузкой на предприятие (ВТС – «Остро»), но эта мера поможет решить многие скопившиеся проблемы», - прокомментировал данный договор главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Справка: После конфискации предприятий, работавших под юрисдикцией Украины, и перевода их под так называемое «внешнее управление» в Южной Осетии было зарегистрировано ЗАО «Внешторгсервис», связанное с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Все «отжатые» предприятия в ОРДЛО перешли под его контроль и стали называться «филиалами ВТС». Южноосетинская прописка «временного администратора» украинских заводов, расположенных на территории «ДНР» объяснялась тем, что Россия, заинтересованная в получении металлургической и угольной продукции с предприятий оккупированного Донбасса, не может работать с ними напрямую из-за угрозы усиления экономических санкций.


"ОБКОМ"

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25 Октября 2018 11:33

 

 

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