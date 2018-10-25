В «ДНР» уже разобрались: Богачев им не враг

Один из инициаторов «русской весны» в Донбассе пробыл «на подвале» всего несколько дней.

В Донецке боевики «ДНР» отпустили на волю бывшего секретаря горсовета Сергея Богачева. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили знакомые с ситуацией источники в Донецке.

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева.

К экс-секретарю горсовета не пропускали адвокатов и родственников. Обвинения, которые ему предъявляли, касались «кражи» печати горсовета Богачевым в 2014 году.

Богачев приехал в Донецк из Ростова-на-Дону (РФ).

СМ. ТАКЖЕ: В оккупированном Донецке арестован экс-секретарь горсовета и графоман Богачев