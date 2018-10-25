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Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова

Український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений на 20-річний термін в РФ, у четвер удостоєний премії Європейського парламенту імені Андрія Сахарова «За свободу думки».


«Маю честь оголосити, що конференція президентів політичних груп прийняла рішення присудити премію Сахарова 2018 року Олегу Сенцову», - заявив у четвер під час засідання Європарламенту його голова Антоніо Таяні.

До шорт-листу кандидатів на премію, окрім О.Сенцова, входила також група неурядових організацій, що займаються порятунком на море мігрантів і захистом прав біженців, і марокканський активіст Насер Зефзафі, який очолив протестний рух із соціальних та економічних проблем у регіоні Риф в Марокко, за що був засуджений на тривалий тюремний термін.

О.Сенцов був представлений для внесення до попереднього списку кандидатів найбільшою політичною фракцією Європарламенту - Європейською народною партією (ЄНП).

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив О.Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства. О.Сенцов усі обвинувачення заперечує.

14 травня 2018 року О.Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, незаконно утримуваних в РФ. 6 жовтня О.Сенцов припинив голодування через загрозу початку примусового годування.

Україна і світове співтовариство неодноразово заявляли про політичну вмотивованість «справи Сенцова» і вимагали звільнити режисера.


Інтерфакс-Україна

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25 Октября 2018 14:15

 

 

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